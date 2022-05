Grêmio: Roger indica manutenção dos três zagueiros diante do Vasco

Após a indicação da manutenção da comissão técnica para a sequência da Série B , o técnico Roger Machado comandou o primeiro e penúltimo treino antes de encarar o Vasco, pela 10ª rodada, na quinta-feira (2), no Rio de janeiro. O confronto pode ser definitivo para sua permanência no Grêmio. Em caso de um novo insucesso, pode, inclusive, ocorrer uma debandada geral no departamento de futebol.

Antes do treino desta terça, o presidente Romildo Bolzan Júnior se reuniu com Roger e, como já havia indicado na segunda-feira, deve ter cobrado uma mudança de atitude para o time voltar a vencer. Dentro de campo, o técnico indicou que seguirá com a formação com três zagueiros. A atividade mostrou ainda que o zagueiro Kannemann e o lateral-direito Edílson serão titulares em São Januário.

Já para o lugar de Villasanti e Campaz, que disputam amistosos com as seleções do Paraguai e da Colômbia, respectivamente, Lucas Silva e Janderson são as principais opções. Assim, o Tricolor deve ir a campo com Brenno; Bruno Alves, Geromel e Kannemann; Edílson, Lucas Silva, Bitello, Janderson, Biel e Nicolas; Diego Souza.