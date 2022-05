Ederson tem lesão na coxa esquerda e está fora dos amistosos da seleção

A seleção brasileira não poderá contar com Ederson nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão. O goleiro sentiu dores na coxa esquerda nesta terça-feira (31), passou por exames e teve uma lesão detectada. Ele deve ser desligado nas próximas horas e provavelmente não terá substituto por conta da logística para viajar até a Ásia.

O titular do jogo da próxima quinta, contra a Coreia, deve ser Weverton, do Palmeiras, porque Alisson acabou de se apresentar após disputar a final da Liga dos Campeões e hoje só participou do trabalho com os reservas. O goleiro do Liverpool deve enfrentar o Japão, no próximo dia 6, em Tóquio.

Já Éder Militão será reforço. Ele fez um novo teste de Covid que deu resultado negativo e se apresentará amanhã (1) ao grupo. O Por outro lado, o zagueiro Gabriel Magalhães, que teve dores na coxa esquerda, será reavaliado amanhã. A princípio, ele segue com a delegação.

O Brasil já teve o corte de Danilo, por lesão no pé direito, e Tite optou por não convocar um substituto. Daniel Alves é o único disponível para a lateral direita. O Brasil entra em campo nesta quinta-feira (2), às 8h, diante da Coreia do Sul. O próximo amistoso será no dia 6, contra o Japão.