Inter conhece as datas e horários dos duelos diante dos chilenos do Colo-Colo

O Inter conheceu nesta segunda-feira os dias dos confrontos com os chilenos do Colo-Colo, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. No próximo dia 28, o Colorado vai a Santiago pelo jogo de ida. O segundo duelo, no Beira-Rio, está marcado para 5 de julho.

No dia seguinte, o Ceará, melhor campanha da fase de grupos, joga na Bolívia contra o The Strongest e o Santos, na Venezuela, contra o Deportivo Táchira. Já o São Paulo joga no Chile contra a Universidad Católica, dia 30, e o Atlético-GO enfrenta o Olimpia, no Paraguai.

Confira a tabela completa da Sul-Americana

28/06 (terça-feira)

19h15min - Nacional-URU x Unión de Santa Fe, no Parque Central

21h30min - Colo-Colo x Inter, no Monumental de Santiago

29/06 (quarta-feira)

19h15min - The Strongest x Ceará, no Hernando Siles

21h30min - Deportivo Cali x Melgar, no Coloso de Palmaseca

21h30min - Deportivo Táchira x Santos, no Pueblo Nuevo

30/06 (quinta-feira)

19h15min - Independiente del Valle x Lanús, no Casa Blanca

21h30min - Universidad Católica x São Paulo, no Nacional do Chile

21h30min - Olimpia x Atlético-GO, no Defensores del Chaco

JOGOS DE VOLTA

05/07 (terça-feira)

19h15min - Unión de Santa Fe x Nacional-URU, no 15 de Abril

21h30min - Inter x Colo-Colo, no Beira-Rio

06/07 (quarta-feira)

19h15min - Ceará x The Strongest, no Castelão

21h30min - Melgar x Deportivo Cali, no Monumental de la UNSA

21h30min - Santos x Deportivo Táchira, no Morumbi

07/07 (quinta-feira)

19h15min - Lanús x Independiente del Valle, no La Fortaleza

21h30min - São Paulo x Universidad Católica, no Morumbi

21h30min - Atlético-GO x Olimpia, no Serra Dourada

Oitavas da Libertadores começa com Atlético-MG, Athletico-PR e Corinthians

Atlético-MG, Athletico-PR e Corinthians serão os primeiros times brasileiros a entrar em campo para a disputa das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Será na terça-feira, dia 28 de junho, segundo anúncio feito, nesta segunda-feira (30), pela Conmebol.

O Atlético-MG vai encarar o Emelec, em Guayaquil, às 19h15min, enquanto às 21h30min, o Athletico-PR joga com o Libertad, em Curitiba, e o Corinthians recebe o Boca Juniors na Neo Química Arena.

No dia 29, o Palmeiras, às 19h15min, se apresenta em Assunção, diante do Cerro Porteño, e o Flamengo vai até Ibagué, na Colômbia, para duelar com o Tolima. O Fortaleza fecha a participação brasileira nos jogos de ida no dia 30, ao receber, no Castelão, o Estudiantes. Os jogos de volta serão dias 5, 6 e 7 de julho.

Confira a tabela completa da Libertadores

JOGOS DE IDA

28/06 (terça-feira)

19h15min - Emelec x Atlético-MG, no George Capwell

21h30min - Athletico-PR x Libertad, na Arena da Baixada

21h30min - Corinthians x Boca Juniors, na Neo Química Arena

29/06 (quarta-feira)

19h15min - Talleres x Colón, no Mario Alberto Kempes

19h15min - Cerro Porteño x Palmeiras, no Nueva Olla

21h30min - Tolima x Flamengo, no Manuel Murillo Toro

21h30min - Vélez Sarsfield x River Plate, no José Amalfitani

30/06

21h30min - Fortaleza Estudiantes, no Castelão

JOGOS DE VOLTA

05/07 (terça-feira)

19h15min - Atlético-MG x Emelec, no Mineirão

21h30min - Libertad x Athletico-PR, no Defensores del Chaco

21h30min - Boca Juniors x Corinthians, na Bombonera

06/07 (quarta-feira)

19h15min - Colón x Talleres, no Cementerio de Elefantes

19h15min - Palmeiras x Cerro Porteño, no Allianz Parque

21h30min - Flamengo x Tolima, no Maracanã

21h30min - River Plate x Vélez Sarsfield, no Monumental de Núñez

07/07 (quinta-feira)

21h30min - Estudiantes x Fortaleza, no Jorge Luis Hirschi