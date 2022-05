Bia Haddad e Bruno Soares perdem nas mistas e se despedem de Roland Garros

Os tenistas brasileiros Beatriz Haddad Maia e Bruno Soares se despediram de Roland Garros nesta segunda-feira (3). Eles foram eliminados nas quartas de final da chave de duplas mistas pela americana Nicole Melichar e pelo alemão Kevin Krawietz por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (2/7) e 12/10, em 1h43min.

Bia e Soares já haviam sido derrotados nas duplas, femininas e masculinas. A brasileira ainda competiu em simples, mas caiu na segunda rodada. Bruno, em seu segundo torneio no saibro na temporada, foi eliminado de forma precoce ao lado do escocês Jamie Murray nas duplas masculinas.

Com estas eliminações, o Brasil tem agora apenas um representante nas chaves adultas de Roland Garros, com Rafael Matos, que forma dupla com o espanhol David Vega Hernández - eles estão nas quartas das duplas masculinas.

Nesta segunda, Bia e Bruno fizeram um confronto equilibrado com a americana e o alemão. No primeiro set, os brasileiros desperdiçaram seguidos break points, devidamente aproveitados na segunda parcial. O duelo precisou ser decidido no "match tie-break", novamente por placar apertado: 12 a 10.

Com as eliminações, tanto Bia quanto Bruno já começam a pensar na temporada de grama, que culmina com a disputa do Torneio de Wimbledon, que tem início no dia 27 de junho.