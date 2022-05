Pelé exalta Vini Júnior por gol do título do Real Madrid na Champions

Herói da final da Liga dos Campeões por fazer o gol do título da vitória de 1 a 0 do Real Madrid sobre o Liverpool, Vinícius recebeu homenagem de Pelé pelo feito. O rei do futebol manifestou a sua admiração pelo ex-flamenguista por meio de postagem em sua rede social. Além de destacar o oportunismo do atacante brasileiro, o maior jogador da história do Santos destacou ainda a liderança do lateral Marcelo, símbolo do time merengue e um dos capitães do elenco.

"É por isso que o futebol é o esporte mais lindo do mundo. Pude ver um amigo querido, Vini Jr., que superou tantos desafios para decidir um jogo épico", postou Pelé.

A partida marcou a despedida de Marcelo. Revelado pelo Fluminense e com uma larga história de conquistas no Real, o jogador também ganhou as atenções do ex-camisa dez da Vila Belmiro. "Estou encantado por ver Marcelo ser o primeiro brasileiro a levantar uma taça de Champions League como capitão."

Na lista de homenagens, o goleiro Thibaut Courtois e o técnico Carlo Ancelotti também ganharam espaços na rede social de Pelé. "Testemunhei um goleiro impecável fazer defesas inexplicáveis. E Carlo Ancelotti, um treinador estrategista que soube interpretar o momento e usar as características de sua equipe. Parabéns, Real, que bela aventura."

Quando o time espanhol se classificou para a decisão ao superar o Manchester City por 2 a 1, Pelé já havia manifestado a sua torcida. Naquela ocasião, os elogios foram direcionados a Rodrygo, revelado no Santos e autor dos dois gols da virada espanhol. "Eu sempre soube que chegaria o dia de te dar parabéns", mencionou o Rei numa relação direta com sua atuação e os gols naquela partida.