Inter tenta se reencontrar com a vitória diante do Atlético-GO

O Inter fecha a 8ª rodada do Brasileirão nesta segunda-feira (30), às 20h, diante do Atlético-GO. A vitória é imprescindível para o time de Mano Menezes, que vem de quatro empates seguidos e não vence na competição desde o dia 23 de abril, quando bateu o Fluminense por 1 a 0, no Rio. Para se reencontrar com a vitória, o Colorado terá o apoio da torcida no Beira-Rio.

O último trabalho antes do confronto com os goianos ocorreu neste domingo. Após ficar de fora da partida pela Sul-americana, Alan Patrick retoma a titularidade. Em princípio, Taison deve iniciar no banco de reservas. Caso Mano opte pelo camisa 7, David pode deixar a equipe. Entretanto, Taison não foi testado no ataque e é opção para o meio ou pelas pontas.

Próximo de chegar ao número limite de jogos pela competição, Bruno Méndez, emprestado pelo Corinthians, é dúvida. Faltando um mês para o término do seu empréstimo, o uruguaio já atuou em quatro partidas, tendo seis como limite. A direção colorada segue tentando a contratação do defensor junto ao Timão. Caso não atue, Kaique Rocha surge como opção.

Mano também segue sem contar com os machucados Maurício e Alemão, além do suspenso Gabriel Mercado. Assim, o Inter deve ir a campo com Daniel; Bustos, Vitão, Bruno Méndez (Kaique Rocha) e Renê; Rodrigo Dourado, Carlos de Pena, Edenilson, Alan Patrick e Wanderson; David.

Neste domingo, a direção colorada anunciou a renovação do vínculo do meio-campista Estêvão. Aos 20 anos, o novo vínculo do atleta foi estendido até junho de 2026. O contrato anterior era válido até fevereiro de 2023. O garoto está no Beira-Rio desde os 14 anos, ganhando destaque em todas as equipes que passou nas categorias de base.