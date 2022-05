Apesar da chuva, evento de skate movimenta orla do Guaíba

Mesmo com o tempo instável (a chuva chegou a interromper a competição em alguns momentos), centenas de pessoas foram à orla do Guaíba neste sábado (28) para acompanhar a segunda etapa do circuito brasileiro de skate, o STU National de Porto Alegre, que reúne na capital gaúcha os principais skatistas do País nas modalidades street e park. A disputa, que iniciou na sexta-feira (27), será encerrada neste domingo (29) – se o clima colaborar.

No começo da tarde, quando a chuva ainda não atrapalhava, o gestor executivo do STU, João Victor Martins, comemorava a presença do público. “A galera saiu de casa, veio para a pista, tá bem legal”, destacava. Martins comenta que o skate já era algo que várias pessoas gostavam, mas o fato do esporte ter sido incluído nos jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, aumentou o seu apelo.

Sobre a pista da orla do Guaíba, a maior da América Latina, o gestor executivo do STU diz que é um espaço excelente para a prática do skate, de qualidade internacional. Ele acrescenta que a estrutura tem diversos níveis de dificuldade, podendo ser usada por iniciantes até skatistas experientes. “É incrível para gente estar em Porto Alegre, porque é uma cena muito forte, muito representativa para o skate do Brasil”, afirma Martins.

O público que foi acompanhar as manobras dos skatistas neste sábado era diversificado, de curiosos a praticantes do esporte. A pedagoga Margarida Luiza Bizotto resolveu ir até a orla para observar a novidade e levar os netos para passear. “O melhor é sair de casa, ver gente, ver coisas diferentes”, enfatiza. Ela ressalta ainda que a orla do Guaíba revitalizada ficou excelente.

Já o gesseiro Fabricio Saldanha levou a filha de dez anos para assistir a competição e foi a primeira vez que viu a pista de skate. “Uma infraestrutura bem legal mesmo”, elogia. Por sua vez, Guilherme Daniel Medeiros de Albuquerque Martins, que trabalha como vendedor em uma Skate Shop, além de ter o skate relacionado a sua profissão, é adepto do esporte há 15 anos.

“Esse evento é muito importante para mim e para a cena de skate aqui em Porto Alegre”, celebra Martins. Ele é frequentador assíduo da pista na orla, com seus amigos, e confirma a excelência do complexo. “Ficou top. Ela tem todos os tipos de ângulos que precisa, aqui só vai sair cara craque”, garante.

Programação de domingo (29)

9h às 9h35 – Treino livre Park masculino

9h às 11h30 – Treino livre Street feminino

13h às 14h02 – Final Park feminino

14h15 às 15h30 – Final Street masculino

15h30 às 15h47 – Super Final Street masculino

16h às 17h02 – Final Park masculino

17h10 às 18h25 – Final Street feminino

18h25 às 18h42– Super Final Street feminino

Fonte: Prefeitura de Porto Alegre