Leclerc é o mais rápido do primeiro dia de treinos em Mônaco

Correndo em casa, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido do primeiro dia de treinos livres do GP de Mônaco da Fórmula 1, nesta sexta-feira (27). O piloto de 24 anos, que já tinha terminado na ponta na primeira sessão, cravou 1min12s656 no TL2, registrando a melhor volta do circuito de rua de Monte Carlo. O treino classificatório ocorre neste sábado, às 10h.

O companheiro de Ferrari, Carlos Sainz, ficou em segundo, com 1m12s700. Sergio Pérez, da Red Bull, completou o pódio com 1m13s035. Os dois pilotos inverteram as posições do TL1, já que o mexicano tinha terminado na frente do espanhol.

Atual campeão da categoria, o piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, terminou em quarto. Fechando as cinco primeiras posições ficou Lando Norris, da McLaren. Já o heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, ficou apenas em 12º, registrando 1m14s267.

O TL2 começou com vários pilotos diferentes registrando as voltas mais rápidas nos primeiros minutos. Verstappen, Magnussen e Pérez foram alguns dos que chegaram a ficar na frente.

Com 15 minutos de atividades, uma batida do outro piloto da McLaren, Daniel Ricciardo, ativou a bandeira vermelha e paralisou o treino por cerca de dez minutos. Embora tenha tido uma forte colisão com a barreira de proteção, o australiano saiu ileso e retornou rapidamente à garagem da equipe.

A alternância inicial na primeira colocação teve fim por volta da metade da sessão, quando Leclerc assumiu de vez a dianteira e não saiu mais. No final, o monegasco ainda contou com seu companheiro Sainz para fechar a dobradinha da Ferrari na ponta.

Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, que não chegou a registrar tempo no treino da manhã, ficou em 13º no TL2. Quem terminou uma posição à frente do finlandês foi Lewis Hamilton, que tinha reclamado pelo rádio que seu carro estava pulando. "Está me deixando louco", afirmou, na primeira sessão.