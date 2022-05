Liverpool e Real Madrid decidem a Champions neste sábado

O Stade de France, em Saint-Denis, Paris, será o palco da decisão da Liga dos Campeões. Neste sábado (28), às 16h, Liverpool e Real Madrid duelam na final da 67ª edição do maior torneio interclubes da Europa. A partida coloca os principais vencedores da competição frente a frente. Os espanhóis, com 13 títulos, lideram o ranking, com os ingleses em 3º, com seis. Ao todo, são 19 Orelhudas em campo.

O Real chega a mais uma final após algumas viradas históricas nesta edição. Além disso, Benzema é o artilheiro da Champions, que conta ainda com ótimas atuações dos brasileiros Vini Jr. e Rodrygo. Todos sob o comando do experiente e vitorioso Carlo Ancelotti. Do outro lado, não menos vencedor e competente Jürgen Klopp leva o Liverpool a 11ª final. No elenco inglês, destaque para o goleiro Alisson e os atacantes Mané e Salah.

Esta será a terceira decisão de Champions entre Real e Liverpool. Na primeira, em 1980/1981, melhor para o Reds, que bateram os Merengues por 1 a 0. O último encontro e mais recente, na edição 2017/2018, quem levou a melhor foram os espanhóis, por 3 a 1. Neste sábado, às 16h, pela primeira vez na história, dois clubes se encontram em uma finalíssima pela terceira vez.