Mourinho encerra jejum da Roma com título diante do Feyenoord na Liga Conferência

A parceria entre Roma e José Mourinho reergueu a dupla no futebol europeu. Sob o comando do treinador português, a equipe italiana venceu o Feyenoord por 1 a 0, nesta quarta-feira (25), no Estádio Nacional de Tirana, capital da Albânia, e conquistou o título da primeira edição da Liga Conferência. Assim, encerrou um período sem títulos iniciado em 2008, após conquista da Copa da Itália. O gol da vitória romanista saiu aos 31 minutos da etapa inicial, com um toque de Zaniolo por cima do goleiro Bijlow, dentro da área.

A conquista, primeira da Roma em um torneio organizado pela Uefa, também foi importante para Mourinho, que não celebrava um título desde 2017, quando foi campeão da Liga Europa como treinador do Manchester United. Foi a quinta vez que o português venceu uma competição europeia. Além da taça desta quarta, ele tem duas Ligas do Campeões (Porto e Inter de Milão) e duas Ligas Europas (Porto e Manchester United).

A Liga Conferência, criada nesta temporada, prevê a classificação do vencedor à próxima Liga Europa, mas a Roma já se classificou pelo Campeonato Italiano. Por isso, o Feyenoord, que ficou em terceiro no Holandês e teria que disputar as classificatórias, herda a vaga.