Libertadores pode ter recorde de times brasileiros no mata-mata

Pela primeira vez a Copa Libertadores pode ter sete clubes brasileiros nas oitavas de final. A depender do que acontecer na rodada desta semana, entre esta terça-feira (24) e quinta-feira (26), o Brasil pode bater um novo recorde de representantes envolvidos no mata-mata da competição.

O recorde atual é de seis equipes brasileiras em duelos eliminatórios. Este número foi alcançado pela primeira vez na edição de 2013, na qual todos os representantes do país chegaram nas oitavas de final, e repetido cinco vezes seguidas desde 2017. Este período coincide com o aumento das vagas fixas destinadas ao Brasil na competição: sete.

De 2017 e 2021 a Libertadores sempre teve oito times brasileiros classificados, sendo sete vindos das vagas fixas e mais um campeão continental no ano anterior. Esta é a primeira temporada em que o Brasil teve nove clubes classificados à competição, por causa dos títulos de Palmeiras e Athletico-PR (Libertadores e Sul-Americana de 2021, respectivamente). Dois destes nove já foram eliminados (Fluminense e América-MG), mas ainda assim o recorde de participação no mata-mata segue ao alcance.

Considerando as últimas 20 edições, de 2002 a 2021, o Brasil classificou às oitavas de final 81,5% dos clubes que disputaram a Libertadores (97 em 119 participantes). O auge desta conversão de participantes e classificados ao mata-mata aconteceu no final dos anos 2000 (entre 2008-10), em três edições seguidas com 100% de aproveitamento (todos os cinco participantes chegando ao mata-mata).

Dos sete brasileiros ainda vivos, três já estão classificados à próxima fase da Libertadores: Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras. Para Corinthians e Fortaleza basta um empate na última rodada, já Athletico e Red Bull Bragantino têm que vencer para não precisar fazer contas - o time paulista ainda precisa torcer para o Vélez Sarsfield não tirar o saldo de gols.

O primeiro brasileiro a jogar a vida na Libertadores nesta semana é o Red Bull Bragantino, que abre a rodada contra o Nacional-URU, às 19h15min (de Brasília) desta terça-feira. A partir das 21h30min é a vez de Flamengo e Palmeiras, que tentam manter a invencibilidade na fase de grupos. Nesta quarta-feira (25) jogam Atlético-MG, Fortaleza e o já eliminado América-MG, que cumpre tabela. Na quinta-feira (26), Athletico-PR e Corinthians definem seus grupos.