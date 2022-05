Gestão Barcellos chega a 100 jogos no Inter, com 51% de aproveitamento

Próximo de completar 18 meses à frente do Inter, a atual gestão de Alessandro Barcellos chegou a 100 jogos disputados depois do empate com o Cuiabá, no último sábado, pela 7ª rodada do Brasileirão. Com Barcellos na presidência, o Colorado venceu 41 partidas, empatou 31 e saiu derrotado em outras 28. O Inter marcou 136 gols e foi vazado 99 vezes. O aproveitamento é de 51,3%.

Sete treinadores passaram pela casamata colorada ao longo das 100 partidas, sendo dois deles interinos (Osmar Loss e Cauan de Almeida) e outros cinco técnicos principais: Abel Braga, Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre, Alexander Medina e Mano Menezes - destes, Abel Braga é o único que não foi contratado pela gestão de Barcellos.

A transição para a atual administração colorada se deu em meio à pandemia de Covid-19, em janeiro de 2021, quando o Inter ainda disputava a reta final do Campeonato Brasileiro de 2020, iniciado na gestão anterior.

Durante os 100 jogos, o Colorado disputou nove edições de campeonatos diferentes, entre Gauchão, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. O melhor desempenho foi justamente no vice-campeonato brasileiro de 2020, quando o mandatário assumiu o clube nas últimas 11 rodadas. Desde então, o Inter tem acumulado fracassos no Campeonato Gaúcho, na Copa do Brasil - com vexames diante de Vitória-BA e Globo-RN -, um 12º lugar no Brasileirão 2021 e a eliminação nos pênaltis para o Olímpia-PAR, nas oitavas da Libertadores 2021.

Em Grenais, são nove partidas disputadas, com 4 vitórias coloradas, 2 empates e 3 derrotas. Entre os resultados positivos, está o 1 a 0 no segundo turno do Brasileirão do ano passado, placar que ajudou a afundar ainda mais o Grêmio para a Série B. No entanto, nas duas vezes que a dupla Grenal se enfrentou em mata-mata, ambas no Gauchão, o Inter foi superado pelo Tricolor, com derrotas nas finais de 2021 e nas semifinais desta temporada, além de ver o maior rival chegar ao quinto título consecutivo do Estadual.

Um motivo de orgulho pode estar nas finanças. No mês de abril, o Conselho Deliberativo do Inter aprovou as contas de 2021 do clube, apresentando um superávit de R$ 787 mil no primeiro ano da gestão. Os números, que num primeiro momento podem não chamar atenção, são vistos com outros olhos ao serem comparados a anos anteriores. O clube não fechava as contas com saldo positivo desde 2016. Em 2020, no primeiro ano da pandemia, o déficit próximo de R$ 90 milhões havia sido o maior da história do Colorado.

Após vencer a eleição, pleito que bateu recorde na história do Inter com mais participações de sócios -, Barcellos foi empossado em janeiro de 2021 para o triênio 2021-2023. O mandatário conquistou o sócio colorado com um discurso de "rupturas" no futebol do clube. Os principais desafios eram, e ainda são, o equilíbrio das contas e tirar o Inter do jejum de títulos importantes. A Copa Sul-Americana, disputada neste ano, é uma das maiores esperanças para o final da seca de conquistas.