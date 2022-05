Glória x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Vivendo um momento delicado na disputa da segunda divisão nacional, o Grêmio busca nesta terça-feira (24), um título para acarinhar o coração do torcedor e dar um ânimo novo para alguns jogadores do seu elenco. A partida diante do Glória, em Vacaria, vale o título da Recopa Gaúcha. Duelo reúne o campeão Gaúcho e o vencedor da Copa da FGF de 2021.

A grande expectativa da noite é o retorno de Walter Kannemann aos gramados. Sem atuar desde o rebaixamento para à Série B, em dezembro do ano passado, o zagueiro argentino passou por cirurgia no quadril, se recuperou e pode fazer sua estreia em 2022 diante do Glória. A escalação do técnico Roger Machado será predominantemente reserva.

Já o Glória encara o duelo com o time da Capital como uma grande oportunidade de colocar uma taça em sua sala de troféus. Os comandados de Alê Menezes estavam invictos na disputa da Divisão de Acesso até a última rodada, quando foram derrotados pelo Veranópolis por 3 a 1. Nitidamente, a equipe já estava com a cabeça na decisão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Glória - Samuel; Douglas, Igor e Manolo (Rafael Gelatti ou Luiz Carlos); Marcão, Vacaria, Baggio, Germano e Vitor; Tcharles e João Paulo. Técnico: Alê Menezes.

Grêmio - Gabriel Grando; Rodrigues, Natã, Kannemann e Thiago Rosa; Thiago Santos, Sarará, Benitez e Campaz; Janderson e Elkeson. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem - Roger Goulart, auxiliado por Otávio Legramanti e Conrado Bittencourt Berger.

SERVIÇO - GLÓRIA x GRÊMIO

Local: Estádio Altos da Glória, em Vacaria (RS).

Horário: 19h (Brasília) desta terça-feira (24).

Transmissão: Premiere.