Verstappen vence GP da Espanha e assume liderança do Mundial

Em corrida emocionante e com muitas trocas de posições, Max Verstappen, da Red Bull, superou problemas com seu carro e venceu o GP da Espanha, neste domingo, na sexta etapa da temporada da F1. O resultado coloca o holandês na liderança do campeonato - ele ultrapassou o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que não completou a prova.

Leclerc liderava a corrida, mas teve de abandoná-la na 28ª volta por causa de problemas no motor. "Eu perdi potência (do motor). É uma pena, mas é a vida. Vamos entender o que aconteceu e arrumar para a próxima corrida", disse o piloto já nos boxes.

Na classificação geral, Leclerc permanece com 104 pontos, agora na segunda posição, e vê Verstappen, na liderança, seis prontos à sua frente. O holandês defende título da F1 conquistado no ano passado.

Neste domingo, a vitória de Verstappen não foi tranquila. Ele teve problemas com a abertura da asa traseira e chegou a esbravejar com a equipe pelo rádio. Ainda no início, o holandês foi parar na brita e perdeu posições após erro em uma das curvas.

Mas o Verstappen mais uma vez mostrou competência e poder de recuperação para terminar a corrida com boa vantagem sobre o segundo colocado, o mexicano Sergio Pérez, que garantiu a dobradinha da Red Bull na Espanha. O britânico George Russell, da Mercedes, completou o pódio.

Foi a 24ª vitória da carreira de Verstappen na F1. Ele venceu pela quarta vez em seis corridas realizadas nesta temporada. A dobradinha ainda deixa a Red Bull com boa vantagem na classificação dos construtores -a equipe tem 195 pontos até aqui, 26 a mais que a Ferrari, em segundo.

Lewis Hamilton, da Mercedes, fez prova de recuperação. Ainda na largada ele foi tocado pelo dinamarquês Kevin Magnussen (Haas) e despencou do sexto para o 19º lugar. No fim, o britânico ficou com o quinto lugar.

Durante a temporada, Hamilton e Russell têm sofrido com problemas nos carros da Mercedes, que ainda tenta se adaptar a uma nova regulamentação da F1.

A próxima prova será no domingo (29), no GP de Mônaco.