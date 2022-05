GP da Espanha testa ambição de Verstappen e novidade na Ferrari

Max Verstappen não começou a temporada 2022 como imaginava. Apesar de ter um carro rápido, os abandonos nos GPs do Bahrein e da Austrália permitiram que o monegasco Charles Leclerc abrisse vantagem na ponta. Na Espanha, palco de sua primeira vitória na Fórmula 1, o atual campeão mundial quer inverter o cenário e tem como trunfo encerrar a hegemonia do inglês Lewis Hamilton e da Mercedes no Circuito da Catalunha, nos arredores de Barcelona.

As duas vitórias seguidas, em Ímola e Miami, permitem ao holandês sonhar em assumir a liderança do Mundial de pilotos. Com cinco corridas disputadas até aqui, Verstappen soma 85 pontos, 19 a menos do que Leclerc. Uma das combinações para que o piloto da Red Bull fique na ponta envolve uma vitória em território espanhol com o monegasco chegando, no máximo, no 8º lugar. Com 17 corridas pela frente, Verstappen sabe que a constância - acima da combinação de resultados - é capaz de dar a ele o bicampeonato.

O heptacampeão Lewis Hamilton venceu as cinco últimas corridas (2017 a 2021) na Espanha. Em 2016, o britânico largou na pole, mas Verstappen se deu melhor e venceu sua primeira corrida na F1, justamente em sua estreia na Red Bull. Na última temporada, Hamilton largou na pole, mas o holandês ganhou a liderança ainda na primeira volta e abriu distância. A Mercedes teve de recorrer à estratégia para conquistar a vitória. Nas voltas finais, Hamilton foi à caça de Verstappen, tirando 23 segundos de diferença e foi o vencedor.

Em 2022, os momentos distintos de Mercedes e Red Bull levam a crer que o duelo não se repetirá. Apesar da melhora vista em Miami, Hamilton não tem um carro com potencial de lutar pelo lugar mais alto do pódio. Verstappen, entretanto, sabe que falhas de estratégias não podem se repetir. Com Leclerc como principal adversário, o holandês reconhece a importância de fazer a pole position neste sábado. Nos 31 GPs disputados em Barcelona, em 23 o ganhador saiu do primeiro lugar.

Na Espanha, mais do que em outros circuitos, largar na frente é fator determinante. Por isso, o equilíbrio entre treino classificatório e corrida é o mote da equipe austríaca para este fim de semana. A "temporada europeia" da F1 - que será interrompida pelo retorno do GP do Canadá no terceiro fim de semana de junho - foi amplamente favorável a Verstappen, em 2021. O holandês venceu em Mônaco, França e Áustria e só não foi o ganhador no Azerbaijão e na Inglaterra por um estouro de pneu e grave acidente em choque com Hamilton, respectivamente.

No entanto, as mudanças nos carros para 2022 não permitem cravar qual equipe levará a melhor nessas provas. A Mercedes ainda não encontrou o melhor acerto e segue sofrendo do "porpoising", que são quiques que o carro dá na pista, como se estivesse passando por ondulações no asfalto.

Diante das circunstâncias, Verstappen e Leclerc são novamente apontados como os favoritos para o fim de semana. O lançamento de um novo pacote aerodinâmico aumenta a expectativa de que a Ferrari possa surpreender. Mas o holandês confia no seu carro.

O Grande Prêmio da Espanha definirá seu pole position no sábado a partir das 11h (horário de Brasília). A largada está prevista para 10h de domingo.