GP da Espanha, domingo, promete ser decisivo para a Mercedes

A pista do GP da Espanha tem vários tipos de curva e uma longa reta. Costuma-se dizer que se um carro vai bem em Barcelona, há grandes chances de ser competitivo no restante do campeonato. Também por ser uma pista tão variada, o Circuito da Catalunha recebe os testes de pré-temporada e sempre é palco de estreias de atualizações nos carros. Para 2022, pelo menos sete das dez equipes prometem ter novidades, que podem mudar a cara do campeonato.

E, neste caso, nada melhor que a pista espanhola para que a Mercedes mude os ares em 2022. Ainda sem achar o melhor do seu carro, a equipe fará alterações para se tornar competitiva e brigar com a Ferrari e com a RBR. A mudança será nas laterais do carro, o que faz com que o monoposto pule demais e perca estabilidade.

A largada ocorre às 9h30min do domingo (22). Já o treino classificatório será sábado, às 11h. Charles Leclerc, da Ferrari, está na liderança, com 104 pontos. Ele é seguido pelo holandês Max Verstappen, da RBR, com 85 e, pelo mexicano Sergio Pérez, da Ferrari, com 66.