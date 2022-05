Mano Menezes pode preservar alguns titulares diante do Cuiabá

vitória por 2 a 0 sobre o Independiente Medellín, da Colômbia O Inter pode ter algumas peças preservadas diante do Cuiabá, no próximo sábado (21), em Campo Grande. Uma certeza é o retorno de Alan Patrick ao time titular. O camisa 10 ficou de fora da, já que não está inscrito na Copa Sul-Americana. Após garantir o placar diante dos colombianos, o técnico Mano Menezes fez algumas substituições, pensando no desgaste dos jogadores.

O lateral-direito Fabricio Bustos é um dos atletas mais utilizados nesta temporada. Ele pode ser um dos poupados na Arena Pantanal, dando oportunidade para Heitor entrar no time. No lado esquerdo, Renê também pode ganhar uma folga, dando a oportunidade para Moisés iniciar um jogo entre os titulares, o que não ocorre desde que ele se lesionou no Campeonato Gaúcho.

Mais à frente, Wanderson é outro que vem de uma sequência forte de jogos. O próprio Alan Patrick pode surgir na vaga do meia-atacante. Nesta terça-feira, os titulares que atuaram pela Sul-Americana realizaram o tradicional treino regenerativo. Mano terá as atividades desta quinta e sexta-feira para definir a equipe que enfrentará o Cuiabá, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como a prioridade colorada é a disputa do torneio continental, a direção fretou um voo para que, logo que a partida seja finalizada no Mato Grosso, a delegação retorne a Porto Alegre.

O próximo confronto pela Sul-Americana é decisivo para o Inter. Mesmo na liderança do Grupo E, o Colorado tem a companhia dos paraguaios do Guaireña. A vantagem está no saldo de gol, com vantagem para os gaúchos de apenas um gol.

Na próxima terça-feira (24), ambas as equipes enfrentam os outros times da chave, já eliminados. No Beira-Rio, o Inter recebe os equatorianos do 9 de Octubre. Já a equipe paraguaia visita os colombianos do Independiente Medellín.

Apenas o primeiro colocado avança às oitavas de final. Para que o Inter fique com a vaga, ele precisa fazer o mesmo placar do Guaireña. Os critérios de desempate, depois do saldo, são os gols marcados, seguido pelos gols marcados fora de casa.