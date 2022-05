Grêmio: Diogo Barbosa sofre lesão na coxa esquerda e para por duas semanas

O Grêmio tem mais uma baixa em seu elenco. Trata-se do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, submetido a um exame de imagem que apontou uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Segundo o Departamento Médico do clube, o jogador de 29 anos já iniciou tratamento com a fisioterapia e a previsão de retorno aos treinos é de duas semanas.

Ele havia substituído o titular da posição Nicolas na partida diante do Cruzeiro, no último domingo (8). Na ocasião, o Tricolor saiu derrotado para os mineiros e o lateral jogou os 90 minutos do confronto. Após o final da partida, ele relatou desconforto na região da lesão.

A boa notícia para o técnico Roger Machado é o retorno de Nicolas, que estava suspenso devido a uma expulsão contra o CRB-AL. Para o banco de reservas, a opção do Grêmio para a posição é o garoto Thiago Rosa.