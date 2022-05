Boschilia passa por nova cirurgia e desfalca o Inter por até seis semanas

Gabriel Boschilia passou por uma nova cirurgia no joelho direito. O jogador realizou uma artroscopia na manhã desta sexta-feira (13) e o período de ausência estimado pelo Inter é de quatro a seis semanas.

Em outubro de 2020, ele tinha passado por outra cirurgia, para reconstrução de ligamentos do mesmo joelho.

O jogador cumpriu toda sua recuperação, mas as dores seguiram acompanhando em vários momentos. Ele tentou render o esperado e jogar com frequência, mas as dores iam e vinham, impedindo o melhor futebol.

De acordo com as informações do clube, o jogador tinha um desconforto no local e vinha fazendo atividades de reequilíbrio muscular para minimizar o quadro.

Boschilia queria seguir atuando, mas o procedimento é necessário para resolver definitivamente o problema que se arrasta há bastante tempo.

Na temporada passada ele disputou 20 jogos. Neste ano foram 11 partidas (398 minutos) com três assistências até agora. Sua última aparição foi contra o Fluminense, no dia 23 de abril. Ele não disputou nenhuma partida completa em 2022.

Folhapress