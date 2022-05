Inter recebe o líder Corinthians neste sábado

Neste sábado (14), às 19h, o Inter tem pela frente o líder Corinthians, no Beira-Rio. O clássico entre dois grandes clubes do futebol nacional é válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de uma semana sem jogos e repleta de treinos, o técnico Mano Menezes dá indícios de que Alan Patrick pode iniciar a partida entre os titulares.

A entrada do novo camisa 10 pode representar a saída de Alemão do time. O atacante surgiu marcando três gols decisivos em três jogos seguidos, mas depois caiu de rendimento e a tendência é que volte para o banco de reservas. Com a entrada de Alan Patrick na equipe, Mano optou por sacar o artilheiro e colocar David ao lado de Wanderson no ataque.

Na defesa, sem contar com Bruno Méndez, que pertence ao adversário, a única opção é Gabriel Mercado, que formará dupla ao lado de Vitão. Também sem poder contar com os lesionados Rodrigo Moledo e Kaique Rocha, o lateral-esquerdo Moisés será o suplente neste sábado.

Mais à frente do setor defensivo, Mano deve confirmar a retomada da titularidade de Rodrigo Dourado, após ter sido quase dispensado sob o comando de Alexander Medina. Dessa forma, Gabriel fica no banco como opção para o segundo tempo. No clássico esquema 4-4-2, o Colorado deve ir a campo com Daniel; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Rodrigo Dourado, Edenilson, Carlos de Pena e Alan Patrick; David e Wanderson.

Na última quarta-feira, vazou a ação cautelar movida por 12 conselheiros do Inter. A análise técnica foi realizada com autorização da Justiça e concluiu que houve várias inconsistências no processo eleitoral que elegeu Alessandro Barcellos presidente e renovou 50% do Conselho Deliberativo. A perícia durou quatro meses e teve a colaboração da atual gestão.

Entre as falhas identificadas, a perícia apontou inúmeras ocorrências de tentativas de votos ao mesmo tempo. Outro ponto levantado foi a utilização de robôs. Entretanto, os votos não foram computados.