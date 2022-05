Inter x Corinthians: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter enfrenta o líder do Campeonato Brasileiro neste sábado (14), às 19h. Contra o Corinthians, o duelo é válido pela 6ª rodada da competição, a ser realizado no estádio Beira-Rio.

O Timão é o primeiro colocado do Brasileirão com 12 pontos, quatro à frente do Colorado, que é apenas o nono. Uma vitória dos comandados de Mano Menezes deixaria o Inter próximo do G-4 do campeonato.

Inter e Corinthians têm uma das maiores rivalidades interestadual do futebol brasileiro, marcada principalmente pelo polêmico Campeonato Brasileiro de 2005. Agora, os clubes voltam a se enfrentar depois de pouco mais de seis meses desde a última partida – um 2x2 no Beira-Rio, em outubro, pela 28ª rodada do Brasileirão 2021.

O Colorado chega para o jogo com uma sequência negativa diante do rival paulista. A última vez que o Inter venceu o Corinthians foi em 2018. Na ocasião, um 2 a 1 pela 7ª rodada do Brasileiro daquele ano.

Desde então, são sete partidas disputadas, sendo seis empates e uma derrota. Soma-se a isso o fato de o Inter ter vencido o Corinthians apenas três vezes nas últimas vinte partidas disputadas pelos dois clubes.

Onde assistir Inter x Corinthians

O torcedor colorado poderá sintonizar no canal Premiere, na TV fechada. A partida pelo Brasileirão não terá transmissão na TV aberta.

Escalações

Inter

Daniel; Fabricio Bustos, Gabriel Mercado, Vitão e Renê; Rodrigo Dourado, Edenilson, Carlos de Pena e Alan Patrick; Wanderson e David. Técnico: Mano Menezes.

Corinthians

Cássio (Ivan); Rafael Ramos, Gil, Raul Bicalho e Bruno Melo; Maycon e Du Queiroz; Renato Augusto e Willian; Róger Guedes (Gustavo Mantuan) e Jô (Júnior Moraes). Técnico: Vítor Pereira.

Arbitragem

O árbitro da partida será Braulio da Silva Machado (SC), auxiliado por Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC). Emerson de Almeira Ferreira (MG) é o responsável pelo VAR.