Chelsea lidera premiação da Uefa ao embolsar R$ 649,2 milhões na temporada passada

O Chelsea foi o campeão da edição passada da Liga dos Campeões e também o clube que mais embolsou premiação da Uefa na temporada. O clube inglês recebeu 120 milhões de euros (aproximadamente R$ 649,2 mi), um pouco mais que o vice-campeão Manchester City, que levou 119 milhões de euros (R$ 643,8 mi), conforme divulgou a entidade.

Parece óbvio se levarmos em consideração apenas a posição na competição, mas existem alguns quesitos que podem modificar a ordem dos premiados. A Uefa distribuiu 1,9 bilhão de euros (R$ 10,28 bi) entre os 32 representantes na Liga dos Campeões, todos partindo com uma taxa de inscrição igual, (15,6 milhões de euros). Depois, os times recebem bônus por jogo (2,8 milhões de euros por vitórias e 930 mil por empate), cota de transmissão de TV e um valor por recorde histórico nas competições, ou seja, por participação em série, incluindo a partir de 2018 por exigência das equipes que cogitaram criar uma liga independente.

Neste quesito, o Real Madrid foi o líder, com 35,5 milhões de euros recebidos apenas pelo histórico. O time é finalista da atual temporada e já ergueu 13 troféus, sendo presença constante na Liga dos Campeões. No geral da temporada passada, foram 110 milhões de euros (R$ 595,1 mi), assim como o Paris Saint-Germain. Ambos caíram na semifinal.

Com aproveitamento ruim e queda nas oitavas, Barcelona e Juventus ficaram para trás dos melhores, com 85 mi de euros (R$ 459,1 mi) e 83 mi (R$ 449,1 mi), respectivamente. Eliminado na primeira fase, o Manchester United ainda aumentou os investimentos ao avançar até a final da Liga Europa, engordando o saldo bancário em R$ 431,7 milhões.

O lanterninha em premiação da Liga dos Campeões foi o húngaro Ferencváros, que levou 18,45 milhões de euros (R$ 99,8 mi). Mesmo assim, foram mais de 50% da premiação do Villarreal, campeão da Liga Europa, em uma mostra do motivo de as equipes lutarem tanto para garantir vaga na Liga dos Campeões. Com a taça, o time espanhol embolsou 33,1 milhões de euros (R$ 179,1 mi), diante de 30 mi (R$ 162,3 mi) do Arsenal, a quem eliminou na semifinal.