Ferreirinha passa por cirurgia e fica de molho

Um dia após o anúncio da direção do Grêmio sobre a necessidade de Ferreirinha passar por uma cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal, o atacante foi submetido ao procedimento na manhã desta quarta-feira no hospital Mãe de Deus e já está em casa. Conforme o boletim médico divulgado, o jogador, que foi acompanhado pelo médico do clube Paulo Rabaldo, ficará afastado dos gramados por dois meses.

A expectativa era grande para a atual temporada, porém, o camisa 10 atuou em apenas dez jogos, sem marcar nenhum gol. Dentro deste cenário, a busca por Biel junto ao Fluminense, por indicação do técnico Roger Machado, foi prescindível, já que o atleta se adaptou bem e vem dando boa resposta. Para o segundo semestre, a diretoria aguarda a chegada de Guilherme, que já defendeu as cores do clube, e está em fim de contrato no Al-Dhafra, dos Emirados Árabes.

Caso a previsão se cumpra, o retorno de Ferreirinha será para a disputa do segundo turno da Série B. O grande problema enfrentado pelo atacante é que a recuperação requer esforço zero. Dessa forma, a parte física fica bastante afetada, já que ele não poderá praticar nenhuma atividade física.

Sem esclarecimentos tanto da parte do clube, como do staff do jogador, seguem as dúvidas sobre o motivo pelo qual Ferreirinha não foi submetido a uma cirurgia anteriormente. Ou se realmente o problema foi descoberto em meio à investigação da pubalgia que afastou o atleta dos gramados. Em fevereiro, ele já havia sofrido uma lesão muscular no adutor da coxa direita. Desde que surgiu no time de transição, Ferreira sofre com lesões que não permitem uma boa sequência de jogos.