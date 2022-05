Copa do Brasil - Fechando os duelos de volta pela terceira fase, nesta quinta-feira, às 19h, jogam Vitória (0)x(3) Fortaleza. Às 19h30min, tem São Paulo (2)x(2) Juventude e Cruzeiro (1)x(2) Remo. E, às 21h30min, se enfrentam Santos (0)x(1) Coritiba e Botafogo (3)x(0) Ceilândia-DF.

Eliminatória Sul-Americana - A Fifa anunciou nesta quarta-feira que abriu uma investigação para apurar uma denúncia apresentada pela associação de futebol Chile contra a Federação Equatoriana de Futebol. Os chilenos argumentam que o jogador Byron Castillo nasceu na Colômbia e atuou irregularmente em oito jogos da competição para Copa do Mundo do Catar. Eles pedem a perda de pontos dos equatorianos, que daria a vaga ao Chile.

Seleção brasileira - A CBF anunciou que o amistoso contra a Argentina, originalmente marcado para 11 de junho, foi cancelado. A definição sai dois dias após a Fifa decidir que a partida válida pelas Eliminatórias deve, sim, será jogada.

Holanda - O atacante congolês Jody Lukoki, que começou a carreira profissional no Ajax, morto aos 29 anos, na última segunda-feira, teria sido espancado pela própria família durante uma discussão, de acordo com o jornal Parool. Já o diário Algemeen Dagblad diz que Lukoki procurou os médicos no domingo, se queixando de dores na cabeça e no joelho, mas seu estado era muito mais grave do que isso.

Fórmula 1 - A FIA segue apertando o cerco ao uso de joias por parte dos pilotos. Depois do protesto silencioso de Lewis Hamilton, que compareceu à coletiva de imprensa com três relógios, oito anéis e vários colares, a entidade deu o prazo até o GP de Mônaco para que o piloto inglês retire seu piercing. Ele afirma que não irá ceder.

MMA - Charles Do Bronx finalizou Justin Gaethje no primeiro round da luta principal do UFC 274, no último sábado, mas ainda não aceitou ter perdido o cinturão do pesos-leves (até 70kg) por não bater o peso correto da divisão na pesagem oficial. O lutador brasileiro afirmou que atingiu a meta de 70,3kg na noite de quinta-feira, mas na manhã seguinte se pesou e estava um quilo acima, mesmo sem beber ou comer nada durante a madrugada. Ele disse que mesmo arrancando um braço, não bateria o peso.