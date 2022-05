Tite chama Danilo, do Palmeiras, para três amistosos antes do Catar

O volante Danilo, do Palmeiras, foi a principal novidade da lista do técnico Tite para três amistosos da seleção brasileira que vão ocorrer em junho. O jogador é um dos principais destaques do campeão da Libertadores desde a temporada passada e recebe a primeira oportunidade na equipe nacional.

O Brasil vai entrar em campo contra a Coreia do Sul, no dia 2. Depois disso, enfrenta o Japão (6). Estava programado outro amistoso diante da Argentina (11), mas a partida foi cancelada, segundo o coordenador de seleções, Juninho Paulista. A ideia é manter a data, mas enfrentar um adversário africano.

Está é a penúltima convocação da seleção antes da Copa do Mundo no Catar, em novembro. Em setembro, o Brasil terá mais dois compromissos - um amistoso com o México e o confronto com a Argentina pelas Eliminatórias. Trata-se do jogo que foi abandonada em setembro do ano passado na Neo Química Arena, em São Paulo.