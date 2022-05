WSL confirma convites para Medina e Yago Dora no Circuito Mundial de surfe

A Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês) confirmou convites para Gabriel Medina e Yago Dora para a atual e próxima temporada do Circuito Mundial. O tricampeão mundial vai poder disputar a segunda metade do campeonato atual, enquanto Dora vai poder entrar no início da temporada 2023.

Medina ainda não competiu neste ano. Ele ficou fora das cinco primeiras etapas do calendário para poder cuidar de sua saúde mental. O surfista é o atual campeão mundial, mas vem enfrentando problemas pessoais, como o afastamento dos familiares e o rompimento com a esposa.

Recuperado emocionalmente, ele voltará à etapa de G-Land, na Indonésia, no fim deste mês. Será a primeira disputa desde o corte que aconteceu no ranking masculino. Somente os 22 melhores da lista, ao fim das cinco etapas iniciais do campeonato, se mantiveram para a disputa do restante da temporada.

Como Medina não competiu ainda, não tinha pontos para entrar no Top 22. Portanto, precisou do convite para finalmente estrear na temporada, praticamente sem chances de título, por começar zerado no ranking. A liderança pertence a outro brasileiro, Filipe Toledo, com 24.440 pontos.

Yago Dora, por sua vez, sofreu uma lesão no pé esquerdo em dezembro do ano passado e não pôde competir neste primeiro semestre. Sem pontuar, não conseguiu entrar na briga para se manter na elite - aqueles que ficaram fora do Top 22 vão disputar o campeonato do acesso em 2023. Dora, contudo, poderá entrar na elite no próximo ano por conta do convite.