FGF promove debate como formar atletas com inteligência motora no futebol

O minicurso “Como formar atletas com inteligência motora no futebol? Aspectos teóricos e práticos” será realizado presencialmente no auditório da Federação Gaúcha de Futebol - FGF, das 18h às 22h45min do dia 31 de maio, tendo como ministrante convidado o doutor em ciências do esporte, Professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e instrutor da CBF Academy, Prof. Dr. Gibson Moreira Praça.

A palestra de abertura será com o especialista em ciências do desporto e ex-coordenador de performance e saúde do Sport Club Internacional, Prof. Dr. Elio Carravetta. A moderação ficará por conta do doutor em ciências do desporto e mestre em ciência do movimento humano, professor José Cicero Moraes.

O evento tem como público-alvo técnicos de futebol, preparadores físicos, graduandos e professores de educação física, dirigentes, bem como demais interessados na área esportiva. Com foco na formação de atletas com inteligência motora, o curso tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam nos clubes gaúchos, visando ao aperfeiçoamento dos processos que fazem parte das etapas da formação esportiva no futebol, com os seguintes temas:

- Coordenação motora

- Jogo como elemento pedagógico

- Coordenação motora nas diferentes categorias de formação

- Avaliação da coordenação motora

Inscrições: até 30 de maio pelo site da FGF Conecta (https://conecta.fgf.com.br/#ingresso);

Vagas: público geral: Até 15/05: R$ 80,00 - Após 15/05: 120,00;

Clubes filiados à FGF: Até 15/05: R$ 60,00* - Após 15/05: R$ 80,00

*A cada duas inscrições simultâneas, uma é isenta