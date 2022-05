Ypiranga vence o até então invicto Floresta-CE e segue no G-8 da Série C

A vitória do Ypiranga sobre o até então invicto Floresta-CE e a goleada do Paysandu em cima do Botafogo-SP foram os destaques de domingo na quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com a primeira fase agora sendo disputada em turno única, o Mirassol lidera sozinho com 13 pontos.

Na manhã do domingo (8), em Erechim, o Ypiranga fez 2 a 0 em cima do Floresta, que se mantém com 10 pontos, em segundo lugar. O time gaúcho completou quatro jogos sem derrota, ficando em sétimo, com oito pontos. Hugo Almeida e Marcão marcaram os gols do triunfo verde e amarelo, todos no primeiro tempo.

Aproveitando o tropeço cearense, o ABC-RN assumiu a vice-liderança, com 10 pontos, ao bater o Volta Redonda-RJ por 1 a 0, no Frasqueirão, em Natal. Os fluminenses caíram para o nono lugar com sete pontos.

O Paysandu também vai bem, pois está invicto e agora com nove pontos, na sexta posição, depois de golear por 4 a 1 o Botafogo-SP, dentro da Curuzu, em Belém. Esta foi a terceira derrota seguida do time de Ribeirão Preto (SP) é 12º, com sete pontos.

Em casa, o lanterna Atlético-CE conseguiu empatar por 1 a 1 com o Figueirense, no Estádio Domingão, em Horizonte, somando seu primeiro ponto. Os catarinenses estão na parte intermediária com seis, em 13.º.

A quinta rodada vai terminar na noite de segunda-feira. Às 20h, o Aparecidense-GO recebe o Vitória-BA, no estádio Aníbal Toledo.

Confira os resultados da 5ª rodada:

Sábado

Mirassol-SP 1x0 Campinense-PB

Ferroviário-CE 2x0 São José-RS

Manaus-AM 0x0 Confiança-SE

Botafogo-PB 2x1 Altos-PI

Brasil-Pel 1x0 Remo-PA

Domingo

Ypiranga 2x0 Floresta-CE

Atlético-CE 1x1 Figueirense

ABC-RN 1x0 Volta Redonda-RJ

Paysandu-PA 4x1 Botafogo-SP

Segunda-feira

20h

Aparecidense-GO x Vitória-BA