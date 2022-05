Como está o Circuito Mundial de Surfe para a volta de Gabriel Medina

Gabriel Medina vai voltar a competir na próxima etapa do Circuito Mundial de Surfe, em G-Land, na Indonésia, a partir de 28 de maio, após ficar meses afastado das competições para cuidar da saúde física e mental. A tarefa é dura, mas o tricampeão ainda tem chances de conquistar o tetra neste ano.

Até aqui, cinco etapas do Circuito já foram realizadas. A última, em Margaret River, na Austrália, terminou nesta quinta-feira (4), com vitória do australiano Jack Robinson.

Agora, haverá um corte de atletas e apenas os 22 melhores do ranking seguem para as cinco etapas restantes na segunda metade da temporada: Indonésia, El Salvador, Brasil (em Saquarema), África do Sul e Taiti. Na sequência, os surfistas do top 5 vão para o WSL Finals, que definirá o campeão mundial, em setembro, em Trestles (Estados Unidos).

Dois convites são distribuídos pela Liga Mundial de Surfe (WSL) na segunda metade do calendário, um para cada evento e outro para o restante do ano. O convite para o restante de 2022 ficou com Medina, que agora competirá nas próximas cinco etapas.

Além do tricampeão, outros seis brasileiros seguem na disputa no masculino: Filipe Toledo, Italo Ferreira, Caio Ibelli, Miguel Pupo, Samuel Pupo e Jadson André se garantiram no top 22. No feminino, a brasileira Tatiana Weston-Webb também segue para a segunda metade da temporada.

Já João Chianca, Deivid Silva e Yago Dora (que não disputou nenhuma etapa por estar lesionado) ficaram fora do top 22. Eles tentarão voltar à elite em 2023 através do Challenger Series, que dará vagas no Circuito do ano que vem.

Apesar do corte na metade da temporada, a pontuação não é zerada, e os surfistas continuam com os pontos somados nas primeiras cinco etapas, com apenas um descarte. O líder do Circuito até aqui é Filipe Toledo, com 24.440 pontos, seguido de perto pelo havaiano John John Florence (23.375). Completam o top 5 os autralianos Jack Robinson (22.160) e Ethan Ewing (19.585) e o brasileiro Italo Ferreira, que soma 18.895 pontos.

Medina precisará ir muito bem nas cinco etapas para tentar entrar no top 5 e ter a chance de defender o título conquistado no WSL Finals do ano passado. O tricampeão mundial tem apenas 1060 pontos até agora somados automaticamente nos eventos que ele não disputou.

Já Tati ocupa a décima colocação no ranking feminino, a última antes da linha de corte, com 17.830 pontos, e segue viva na temporada. No ano passado, a brasileira foi vice-campeã mundial.