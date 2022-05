Inter pode ter estreia contra o Juventude neste domingo

Vinicius Alves

O Inter sobe a serra gaúcha para jogar contra o Juventude neste domingo (8), às 19h, no Alfredo Jaconi, em Caxias. A partida válida pela 5ª rodada da Série A pode marcar a estreia do novo camisa 10, Alan Patrick, que retornou ao clube após oito anos. Oitavo colocado com 7 pontos, uma vitória fora de casa deixa o Colorado próximo da ponta de cima da tabela - o Ju é o 19º, com 2 pontos.