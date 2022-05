Furacão anuncia Felipão como novo diretor técnico após demitir Carille

O Athletico-PR anunciou, na tarde desta quarta-feira (4), a contratação de Luis Felipe Scolari, o Felipão, como novo diretor técnico do clube. No Twitter, o Furacão afirmou que o gaúcho de 73 anos vai acumular, "até nova definição", a função de treinador da equipe principal.

Os auxiliares Carlos Pracidelli e Paulo Turra, que trabalharam com Felipão nos últimos anos, também foram integrados pelo Athletico e vão atuar na comissão. O último trabalho de Scolari foi na campanha do rebaixamento do Grêmio, ano passado, no Brasileirão. Ele seixou a equipe faltando 14 jogos para o término da competição.

O anúncio se deu horas depois de o clube demitir, após 21 dias de trabalho e sete jogos comandados, o técnico Fábio Carille - na noite desta terça-feira (3), a equipe foi goleada por 5 a 0 pelo The Strongest, na Bolívia, em jogo da fase de grupos da Libertadores.

"Além do pentacampeonato mundial com a seleção brasileira, o profissional de 73 anos traz ao CAT Caju uma extensa bagagem de conquistas. Luiz Felipe Scolari também é bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro e tetracampeão da Copa do Brasil", escreveu o Athletico ao anunciar a contratação.