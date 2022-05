Rodrygo marca duas vezes e leva Real Madrid à final com o Liverpool

Pela terceira vez em três confrontos de mata-mata na atual edição da Liga dos Campeões, o Real Madrid se viu muito perto da eliminação. Pela terceira vez, mostrou a força de sua camisa e sobreviveu na luta por seu 14º título da Liga. Para isso, contou com Rodrygo. Como havia ocorrido nas quartas de final, contra o Chelsea, o brasileiro de 21 anos deixou o banco de reservas para dar sobrevida à equipe espanhola e foi decisivo no triunfo por 3 a 1 sobre o Manchester City, nesta quarta-feira (4), em Madrid.

Derrotado por 4 a 3 em Manchester, o Real perdia por 1 a 0 em casa até os 45 minutos do segundo tempo. Aí, Rodrygo, que entrou em campo aos 23 da etapa final, antecipou-se ao goleiro Ederson na pequena área. Aos 46, acertou cabeceio e, com o 2 a 1, levou o jogo à prorrogação.

E, no começo do primeiro tempo extra, Rodrygo voltou a aparecer bem pela direita e acionou Benzema, que foi derrubado na área e bateu o pênalti com precisão. O City, que havia perdido chances claras quando estava à frente no marcador, fracassou na busca pelo gol e acabou vendo o Real seguir em busca da 14ª taça. A final será no próximo dia 28, diante do Liverpool, em Paris.