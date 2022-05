Roger encaminha time do Grêmio com Diogo Barbosa como titular

No primeiro trabalho após os dias de folga, o técnico Roger Machado já deu indícios do time que irá a campo em Minas Gerais no domingo (8), na Arena Independência, contra o Cruzeiro, pela 6ª rodada da Série B. Sem poder contar com Nicolas, expulso diante do CRB, Diogo Barbosa será o titular contra seu ex-clube. O restante da equipe permanece, com a manutenção de Elias na vaga de Campaz.

As novidades na atividade desta terça-feira foram as presenças do lateral-direito Edílson e do zagueiro Kannemann. Eles realizaram trabalho específico de reabilitação física e encerraram com uma corrida ao redor do gramado. Eles ainda não têm previsão de volta aos gramados, mas, ao que tudo indica, podem estar de volta ainda neste mês. O grupo volta aos treinamentos na tarde desta quarta. A viagem para Belo Horizonte ocorre apenas no sábado.