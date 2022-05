Campeonatos Mundiais de Skate Park e Street serão realizados em outubro no Brasil

Os skatistas do Brasil brilharam nos Jogos Olímpicos de Tóquio com duas medalhas e vêm sendo destaque no mundo sempre entre os melhores do circuito. O torcedor verde-amarelo agora terá o prazer de acompanhar as manobras do Street e do Park do Mundial em solo nacional. As competições de 2022 serão no País, em outubro, no Rio.

O brasileiro terá uma grande chance de ver de perto e apoiar a fadinha Rayssa Leal, Pamela Rosa, Leticia Bufoni, Dora Varella, Yndiara ASP, Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo, Luiz Francisco, Pedro Barros, Pedro Quintas, entre tantos outros talentos nacionais.

Considerados os eventos mais importantes da temporada do skate, os campeonatos mundiais oficiais de Park e Street no Brasil foram oficializados na segunda-feira (2) pela World Skate, responsável por comandar a modalidade no planeta. Foi uma vitória da Confederação Brasileira de Skate (CBSk) e da Plataforma Skate Total Urbe (STU), que se juntaram para trazer a competição para o País.

As duas competições serão realizadas na Praça Duó, no Rio, tornando a cidade a capital mundial do skate. As disputas acontecerão em sequência. Entre os dias 2 e 9 de outubro está agendado o RIO World Skate Park World Championships 2022. No dia da final já ocorre a largada para o RIO World Skate Street World Championships 2022.

"Com dois Campeonatos Mundiais, a World Skate está feliz de ter no Rio de Janeiro a verdadeira casa dos melhores skatistas do mundo", festeja Sabatino Aracu, presidente da entidade. "Nós estamos muito orgulhosos de premiar com dois eventos tão importantes o Rio e, claro, o Brasil, um dos mais relevantes países na comunidade do skate", elogia.

Aracu faz questão de frisar que a competição será de grande importância para a Olimpíada de Paris, em 2024. "No Rio, os skatistas vão competir pelo título oficial de campeão mundial e ao mesmo tempo somar pontos importantes pensando nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, seguindo o sistema classificatório recentemente aprovado pelo COI."

"Mais uma vez, o Brasil se tornará a casa do skate mundial, assim como já aconteceu em 2019. É uma dupla conquista para o skate brasileiro. Tanto institucional, pelo fortalecimento da CBSk, quanto para os próprios skatistas, que poderão competir com o apoio da torcida brasileira. Agradecemos muito o voto de confiança da World Skate em mais essa ação nossa em parceria com STU, que tem sido fundamental na consolidação dos eventos da corrida olímpica do skate no Brasil", agradece. Eduardo Musa, presidente da CBSk.

"Estamos todos muito felizes, serão duas semanas que certamente entrarão para a história e que confirmam o crescente protagonismo do skate brasileiro no Brasil e no mundo", reforça Diogo Castelão, idealizador da plataforma STU.