Grêmio x CRB: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Embalado após entrar pela primeira vez no G-4 da Série B, o Grêmio volta a campo para se consolidar na parte de cima da tabela de classificação. Neste sábado (30), às 16h30min, o Tricolor recebe o lanterna CRB na Arena. A equipe alagoana ainda não venceu na competição e vem a Porto Alegre sem um de seus principais reforços do ano, o volante Maicon, ex-Grêmio.

A única dúvida para a escalar o time na tarde deste sábado está no ataque. O técnico Roger Machado pode sacar o colombiano Campaz do time para colocar o jovem Elias Manoel. No último jogo, diante do Operário-PR, em Ponta Grossa, ele entrou no intervalo e marcou o gol que garantiu a primeira vitória gremista fora de casa.

A grande novidade será a presença do atacante Elkeson no banco de reservas. O brasileiro naturalizado chinês teve sua situação regularizada e poderá fazer sua reestreia no Brasil após 10 anos atuando na China.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Brenno; Rodrigo, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Silva e Bitello; Elias (Campaz), Biel e Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

CRB - Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Iago Mendonça e Guilherme Romão; Marthã, Yago e Rafael Longuine (Vico); Richard, Fabinho e Anselmo Ramon. Técnico: Marcelo Cabo.

Arbitragem - Felipe Fernandes de Lima, Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa de Oliveira VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira.

SERVIÇO - GRÊMIO x CRB

Local: Arena, em Porto Alegre.

Horário: 16h30min (Brasília) deste sábado (30).

Transmissão: Premiere.