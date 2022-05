Inter x Avaí: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Na partida que marcará a estreia de Mano Menezes no Beira-Rio, o Inter tenta manter o embalo de duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro somado aos dois triunfos conquistado pelo novo treinador desde que assumiu o time há pouco mais de uma semana. Neste domingo (1º), às 19h, o Colorado enfrente o Avaí, pela 4ª rodada do Nacional.

Além disso, o Colorado conta com uma atração especial: Alexandre Alemão. Autor de três gols nas últimas três partidas, o atacante que se destacou no Novo Hamburgo, pelo Gauchão, foi contratado justamente junto ao clube que será o adversário na noite deste domingo.

Com algumas dúvidas na escalação, Mano terá os retornos importantes do zagueiro Rodrigo Moledo e do meia-atacante Tasion. Além deles, Pedro Henrique, contratado junto ao Sivasspor, da Turquia, está recuperado de um problema muscular e fica à disposição no banco de reservas. Ele pode fazer sua estreia com a camisa colorada.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Daniel; Bustos, Moledo, Mercado (Vitão) e Renê; Gabriel, Edenilson, Wanderson e Carlos de Pena; Taison e Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Avaí - Douglas; Kevin, Bressan, Arthur e Cortez; Lucas Ventura, Eduardo e Bruno Silva); Copete, Muriqui e Bissoli. Técnico: Eduardo Barroca.

Arbitragem - Wilton Pereira Sampaio (GO), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Fábio Pereira (TO). VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP).

SERVIÇO - INTER x AVAÍ

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Horário: 19h (Brasília) deste domingo (1).

Transmissão: Premiere.

INGRESSOS

Uma das novidades para a partida será a entrada isenta para determinadas modalidades de associados do clube. Tanto para a área do Coração do Gigante como para os demais setores do estádio, a abertura dos portões ocorre às 17h.

Área Livre: R$ 100,00 (integral); ISENTO (Campeão do Mundo); ISENTO (Nada Vai Nos Separar);

Cadeira Locada: R$ 160,00 (integral); R$ 64,00 (Campeão do Mundo); R$ 128,00 (Nada Vai Nos Separar);

Portões 3,7 e 10: ISENTO (sócio Academia do Povo);

Sócio Coloradinho: Deve confirmar presença através do Check-In;

Crianças não sócias (5 a 11 anos): Devem confirmar sua presença por meio do ingresso sem custo.