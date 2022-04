Diante do Avaí, Inter tenta manter o embalo no Brasileirão

No domingo (1º), 19h, no Beira-Rio, o técnico Mano Menezes estreia diante da torcida colorada. Com o Inter embalado por duas vitórias seguidas desde que ele assumiu, o objetivo é se manter na ponta de cima da tabela. O adversário será o Avaí, que vem de vitória sobre o Goiás, na Ressacada, por 3 a 2.