Embalado, Liverpool recebe Villarreal para evitar supresas e voltar à final da Liga

Sonhando com a temporada perfeita, o Liverpool tem mais um desafio de peso nesta quarta-feira (27), às 16h (de Brasília). O time inglês tenta manter o embalo no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões, enquanto o Villarreal tenta fazer mais uma vítima, desta vez no Anfield, após ser subestimado por Juventus e Bayern de Munique na competição. O jogo da volta está marcado para terça que vem, dia 3 de maio, na Espanha.

Para o confronto desta quarta, o Liverpool chega em seu melhor momento na temporada. Não perde desde 8 de março e soma nove gols nos últimos três jogos. Vivo na briga pelo título também nos outros dois campeonatos que disputa, o time inglês sonha com o ano perfeito: faturar os quatro troféus na temporada.

Os comandados de Jürgen Klopp já venceram a Copa da Liga Inglesa, estão na final da Copa da Inglaterra, é são vice-líderes do Campeonato Inglês (apenas um ponto atrás do líder Manchester City) e agora buscam a vaga na decisão da Liga dos Campeões.

Mais versátil e mais veloz do que nos últimos anos, o Liverpool tenta voltar à final da Champions, como fez na temporada 2018-2019, quando venceu o Tottenham na decisão. Nesta quarta, disputará a semifinal da competição europeia pela 12ª vez na história - avançou em oito das anteriores. O Villarreal, por sua vez, ainda busca sua primeira final.

Apesar de ser a grande surpresa da Liga dos Campeões, o Villarreal está aquém do esperado no Campeonato Espanhol. É apenas o sétimo colocado, suando para entrar na zona de classificação para as competições europeias. Mas, se não tem mais o efeito surpresa que derrubou Juventus e Bayern, o time espanhol tem a experiência e o talento de Unai Emery.

Atual campeão da Liga Europa pela equipe espanhola, o técnico tem se destacado pelas variações na equipe, sem perder a qualidade. Agora, Emery espera fazer história com o Villarreal, que ainda busca sua primeira decisão de Champions. Há 16 anos, parou em sua primeira semifinal, diante de outro rival inglês. Perdeu por 1 a 0 para o Arsenal na ida e empatou sem gols na volta.

Para o jogo desta quarta, o técnico não terá os atacantes Gerard Moreno e Yeremi Pino. Assim, deve improvisar o argentino Lo Celso mais avançado, compondo trio ofensivo com Manu Trigueros e Danjuma. Na defesa, a referência é Pau Torres. A boa notícia é o retorno do volante Francis Coquelin, que deve aparecer entre os titulares.