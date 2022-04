Operário x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Grêmio vai até Ponta Grossa, no Paraná, enfrentar o Operário, em confronto válido pela 4ª rodada Em busca de sua primeira vitória fora de casa na Série B, oda competição. A partida está marcada para as 19h desta quarta-feira (26), no estádio Germano Kruger.

Empatados com quatro pontos cada, a partida em Ponta Grossa pode significar para Grêmio ou Operário a entrada na zona de acesso para a Série A. A diferença é o momento em que chegam. O Tricolor chega embalado após o 3 a 1 sobre o Guarani - com três gols do goleador do campeonato Diego Souza, na última rodada, enquanto o Fantasma vem de uma derrota de 2 a 0 para o Náutico.

O Operário não sabe o que é perder em casa na competição. Na única partida diante do seu torcedor, vitória de 2 a 0 sobre a Ponte Preta, na 2ª rodada. Já o Grêmio não sabe o que é vencer fora. Contra a mesma Ponte Preta, em Campinas, o Tricolor não saiu do 0 a 0 na 1ª rodada.

Entre os desfalques do Grêmio para a partida, estão Edilson, Ferreira e Elkeson. A tendência é que Roger Machado repita o time que venceu na última quinta-feira (21) e promova a entrada de Rodrigo Ferreira na lateral-direita.

Onde assistir

O torcedor gremista poderá assistir ao confronto no Canal Premiere, na TV fechada

Escalações

Operário

Vanderlei; Arnaldo, Thales, Reniê e Fabiano; André Lima, Fernando Neto (Marcelo) e Reina; Thomaz, Paulo Sérgio e Felipe Garcia. Técnico: Claudinei Oliveira.

Grêmio

Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Silva e Bitello; Campaz, Gabriel Teixeira e Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem

O árbitro da partida será Flavio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP).