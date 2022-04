No Paraná, Grêmio busca vencer a primeira fora de casa na Série B

O Grêmio visita o Operário nesta quarta-feira (27), às 19h, no estádio Germano Kruger, na cidade de Ponta Grossa (PR), pela 4ª rodada da Série B. Sexto colocado, com quatro pontos, uma vitória sobre os paranaenses coloca o Tricolor na zona de acesso para a primeira divisão de 2023.

Será a segunda partida do Grêmio fora de casa na competição. Na primeira rodada, o Tricolor apenas empatou com a Ponte Preta, e conta com o artilheiro Diego Souza para alcançar a primeira vitória como visitante. Para isso, terá que superar o até então invicto Operário em casa. O Fantasma já disputou uma partida em seus domínios, onde venceu a Ponte Preta na 2ª rodada. O clube paranaense tem os mesmos 4 pontos do Tricolor e chega de uma derrota de 2 a 0 para o Náutico.

Roger Machado tem ao menos três desfalques confirmados. Além dos lesionados Edilson, com lesão de grau 1 na coxa esquerda, e Ferreira, com dores musculares na coxa direita, o recém-contratado Elkeson ainda não está liberado para fazer sua estreia devido a problemas burocráticos com sua documentação vinda da China. O argentino Kannemann segue em recuperação de uma cirurgia no quadril e está próximo de retornar aos gramados.

Na comparação com o time que venceu o Guarani na última quinta-feira, a única novidade na equipe titular deve ser o lateral-direito Rodrigo Ferreira - no lugar de Edilson.

Sendo assim, um provável Grêmio tem: Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Silva e Bitello; Campaz, Gabriel Teixeira e Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Já o Operário chega pressionado depois da derrota na última rodada. O técnico Claudinei Oliveira tem repetido a escalação titular desde a 1ª rodada e a tendência é de que o Fantasma siga com o mesmo time.

O provável Operário tem: Vanderlei; Arnaldo, Thales, Reniê e Fabiano; André Lima, Fernando Neto (Marcelo) e Reina; Thomaz, Paulo Sérgio e Felipe Garcia. Técnico: Claudinei Oliveira.

A última vez que os clubes se enfrentaram foi em 1962, pelo Campeonato Sul-Brasileiro. Na época, foram realizadas duas partidas entre Grêmio e Operário na competição, com vitórias de 1x0 e 4x1 do Tricolor.

Na chegada do clube no Paraná, o lateral-esquerdo Nicolas tratou o confronto desta quarta como "decisão". "É um clima de decisão. A torcida deles vai incentivá-los durante os 90 minutos e a nossa também vai nos incentivar a vencer. Esse é o nosso objetivo", disse o lateral, que vê a partida como uma oportunidade para o Grêmio recuperar os três pontos perdidos em casa para a Chapecoense, na 2ª rodada.