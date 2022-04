Com time definido, Grêmio já está no Paraná para o jogo com o Operário

O Grêmio já está no Paraná, onde enfrentará o Operário, de Ponta Grossa, nesta quarta-feira, às 19h, pela 4ª rodada da Série B. A delegação desembarcou em Curitiba, nesta segunda-feira, onde realizará um treino nesta terça e, depois, seguirá para o interior paranaense. O técnico Roger Machado está com o time definido para ir em busca da segunda vitória seguida na competição.

O último trabalho realizado em Porto Alegre foi de finalização com bola parada, e o treinador deu indícios da equipe que irá campo. A escalação será a mesma que derrotou o Guarani por 3 a 1, na última sexta-feira, na Arena, com apenas uma mudança: Edílson, afastado por uma lesão muscular, será substituído por Rodrigo Ferreira. Com isso, uma provável formação tem Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Silva, Bitello, Campaz, Biel e Diego Souza.

O treinamento desta segunda-feira trouxe duas boas notícias para Roger Machado e para a torcida gremista. Próximo de retornar aos gramados, após a cirurgia no quadril, o zagueiro Kannemann participou do aquecimento. A próxima etapa do processo de retreinamento é a liberação para o trabalho com bola. A outra boa notícia é o ótimo aproveitamento do atacante Elkeson. O jogador naturalizado chinês está cada vez mais perto da sua estreia e vem se destacando com um bom número de finalizações a gol.