Independiente Medellín x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

inicialmente marcado para acontecer na cidade de Medellín O Inter enfrenta o Independiente Medellín nesta terça-feira (26), às 21h30min, em partida válida pela 3ª rodada do grupo E da Copa Sul-Americana. O confronto,, será realizado no estádio Hernán Ramírez Villegas, na cidade de Pereira.

A partida diante dos colombianos ganhou ares de decisão após a última rodada. O Independiente lidera o grupo com quatro pontos, dois a mais que o Colorado, terceiro colocado. Em caso de vitória dos donos da casa, a diferença entre os clubes chegaria a cinco pontos, com três partidas a serem disputadas – lembrando que apenas o primeiro colocado de cada chave se classifica para as oitavas de final.

vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense O novo técnico colorado Mano Menezes faz seu segundo jogo à frente do clube. No último sábado (23), ele estreou com, pela 3ª rodada do Brasileirão.

Agora, Mano tem sua primeira decisão pela frente. Uma derrota para os colombianos não elimina o Inter, que terá mais três partidas a serem disputadas na competição (duas delas em casa), mas aumenta ainda mais a pressão sobre o time nas próximas rodadas. O Colorado vem de dois empates e ainda não venceu na Sul-Americana.

Inter e Independiente Medellín nunca se enfrentaram na história. O Colorado, por sua vez, tem retrospecto contra outros clubes colombianos. Ao todo, são 23 partidas disputadas entre amistosos e competições oficiais, com seis vitórias coloradas, 12 empates e cinco derrotas para times do país sul-americano.

Onde assistir

A Conmebol TV é a única detentora dos direitos de transmissão da Copa Sul-Americana.

Escalações

Independiente Medellín

Luis Vasquez; Juan Mosquera, Juan Arboleda, Andrés Cadavid e Gutiérrez; Loaiza Gutiérrez e Adrián Arregui; Felipe Pardo, Vladimir Hernández e Jaen Carlos Pineda Jiménez; Luciano Pons. Técnico: Julio Avelino Comasaña.

Inter

Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Gabriel Mercado e Renê; Gabriel e Edenilson; Maurício, Carlos de Pena e Wanderson; Wesley Moraes (Alexandre Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem

O árbitro da partida será Nicolas Lamolina (ARG), auxiliado por Jose Savorani (ARG) e Mariana de Almeida (ARG).