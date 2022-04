Show de Maluma muda local de jogo e complica viagem do Inter à Colômbia

O Independiente Medellín é um clube tradicional do continente. Muitas vezes os colombianos participam das maiores competições da América do Sul. Mas, a mudança no local do jogo contra o Inter, marcado para terça-feira (26), pela terceira rodada do grupo E da Sul-Americana, ocasionou uma viagem complicada e desgastante ao clube brasileiro.

O duelo não será em Medellín em razão de um show do cantor Maluma, marcado para o estádio Atanasio Girardot, no sábado (30). Ainda que o jogo seja na terça-feira, o local fica reservado para montagem do palco.

Desta forma, o Independiente optou por mandar a partida para o estádio Hernán Ramírez Villegas, na cidade de Pereira, distante aproximadamente 280 quilômetros da sede do Independiente.

vitória sobre o Fluminense, na estreia de Mano Menezes da casamata O Colorado permaneceu no Rio de Janeiro depois da. Hoje (24), embarcou ainda pela manhã com destino a Bogotá, na Colômbia, onde realizará treinamento.

De lá partirá amanhã (25) em um voo de aproximadamente uma hora para Pereira. Contudo, a cidade não possui boas acomodações na rede hoteleira, forçando o Inter a encarar mais uma hora de viagem, desta vez de ônibus, até a cidade de Armênia, onde a delegação vai se hospedar e realizar o último treino antes da partida.

O deslocamento final acontecerá apenas no dia do jogo. Será quando o elenco vai encarar a viagem de Armênia até Pereira para finalmente disputar a partida.