Edilson sofre lesão muscular e desfalca o Grêmio por pelo menos 10 dias

O Departamento Médico do Grêmio informou que o lateral-direito Edilson foi diagnosticado com uma lesão de grau 1 no músculo da coxa esquerda. O prazo estimado de retorno é de 10 a 15 dias.

A lesão foi confirmada após exame realizado pelo lateral nesta sexta-feira (22). Ele já iniciou tratamento e será reavaliado diariamente.

Sendo assim, Edilson deve ficar de fora dos confrontos diante do Operário-PR e do CRB-AL, pela Série B. Ele só deve retornar ao time de Roger Machado diante do Cruzeiro, no dia 8 de maio, pela 6ª rodada.