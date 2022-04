Fluminense x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense neste sábado (23), às 19h, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. A partida é realizada no Estádio Maracanã.

terá algumas novidades novo técnico Mano Menezes na casamata. Além do comandante, a partida diante do Tricolor das Laranjeiras pode marcar as estreias de Wanderson e Vitão. Os lesionados Edenilson e David também retornam. Com 3 pontos e ocupando a 13ª colocação, o Colorado, sem o agora ex-jogador de futebol D’Alessandro,no time. Entre elas, a presença dona casamata. Além do comandante, a partida diante do Tricolor das Laranjeiras pode marcar as estreias de Wanderson e Vitão. Os lesionados Edenilson e David também retornam.

O time de Mano Menezes tem pela frente um velho conhecido da torcida: Abel Braga, técnico do Fluminense. O clube carioca tem um ponto a mais que o Inter e aparece na sexta posição. O time vem de duas vitórias consecutivas na Copa do Brasil e Brasileirão, e espera manter a sequência positiva.

No Brasileirão da temporada passada, os clubes se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado. Em ambas as partidas, os mandantes foram os vencedores. No primeiro turno, 4x2 do Inter, em Porto Alegre, e no segundo turno, 1x0 para o Flu, no Rio de Janeiro.

Onde assistir

O torcedor colorado poderá assistir ao confronto no pay-per-view através do canal Premiere.

Prováveis Escalações

Fluminense

Fábio; Nino, Manoel e David Braz; Calegari, André, Yago Felipe (Martinelli), Paulo Henrique Ganso e Cris Silva; Jhon Arias e Germán Cano. Técnico: Abel Braga.

Inter

Daniel; Fabricio Bustos, Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado e Renê; Gabriel, Liziero, Edenilson, Mauricio e Carlos de Pena (Wanderson); Wesley Moraes (David). Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem

O árbitro da partida será Braulio da Silva Machado (SC), auxiliado por Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC). Emerson de Almeida Ferreira (MG) é o responsável pelo VAR.