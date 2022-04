Vídeo mostra que Rincón dirigia veículo antes do acidente, diz jornal

Um vídeo obtido pelo jornal colombiano El Tiempo mostra que Freddy Rincón, ídolo da seleção colombiana e do Corinthians, dirigia o carro antes do acidente com um ônibus, em Cali, no último 11. O ex-jogador de 55 anos não resistiu aos ferimentos sofridos no acidente e morreu no dia 14.

Nas imagens é possível ver Rincón deixando um restaurante com um grupo de amigos, incluindo duas mulheres e um homem. Na quarta-feira (20), Francisco Barbosa, um porta-voz da Fiscalía General de la Nación da Colômbia, confirmou que o ex-jogador dirigia o carro no momento do acidente.

"De fato, Freddy Rincón, de acordo com a investigação e as provas que a Procuradoria-Geral possui, estava dirigindo o veículo. Todos os elementos adicionais que possam ser derivados estão sendo analisados na autonomia e independência do Ministério Público no caso", afirmou Barbosa.

Manuel Rincón, irmão do ídolo do Corinthians, deu entrevista ao programa de TV colombiana Semana, negou que ser irmão dirigia o veículo e ainda disse que os fiscais foram comprados para concluir isso.

"Há câmeras de segurança e há indícios do local onde o carro foi atingido. Se fosse Freddy dirigindo e outra pessoa fosse o copiloto, o morto não seria Freddy. Por isso estavam demorando tanto, porque estavam introduzindo corrupção. Aquele promotor não pode afirmar uma dessas coisas. Coletar provas é fácil, mas o problema é que quem estava dirigindo ameaça e compra testemunhas e eles simplesmente replicam isso", disse.

"O Ministério Público deveria ter investigado quem eram essas pessoas há muito tempo, como eles não vão perceber se Freddy foi o único que morreu e os outros saíram ilesos, como ele vai dirigir. O promotor está mentindo, eles não estão investigando bem e vão sair do caminho graciosamente", concluiu.

Rincón foi um dos grandes personagens do futebol brasileiro nos anos 1990 e 2000. Ele foi campeão paulista pelo Palmeiras em 1994 e anos depois se tornou um dos maiores ídolos do Corinthians, pelo qual foi bicampeão brasileiro (1998 e 1999) e campeão mundial como capitão, em 2000, no primeiro grande título internacional do clube. O colombiano ainda defendeu Santos e Cruzeiro no futebol brasileiro.

Ele nasceu em 1966 em Buenaventura, a maior cidade portuária da Colômbia. Foi no time local que ele se destacou aos 19 anos, antes de passar por Tolima, Independiente Santa Fe e América de Cali, chegar à seleção colombiana e ir jogar no exterior. Além dos clubes brasileiros, ele também defendeu Napoli (ITA) e Real Madrid. Foi o primeiro jogador da Colômbia a marcar um gol no Brasileirão, a jogar no Real e a disputar uma partida de Liga dos Campeões da Europa.