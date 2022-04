Inter x Fortaleza: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter recebe o Fortaleza neste domingo (17), às 18h, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do seu torcedor, no estádio Beira-Rio, o jogo marca a despedida do ídolo argentino Andrés D’Alessandro do clube e dos gramados.

Aos 41 anos de idade, o meia vai se aposentar após mais de 20 anos como jogador profissional. Pelo Inter, foram 527 jogos disputados, a 2ª maior marca da história do clube. Em janeiro, quando foi anunciado o seu retorno à Porto Alegre, o argentino já havia deixado que se aposentaria ao final do seu contrato de quatro meses assinado com o Colorado.

A expectativa é que D’Ale se despeça ao menos com uma vitória, o que seria a primeira do Inter no Brasileirão 2022. No domingo passado (10), pela 1ª rodada, o Colorado foi até Minas Gerais e saiu derrotado para o Atlético-MG, atual campeão brasileiro, por 1 a 0.

Já o Fortaleza não tem nada a ver com a história e busca também sua primeira vitória na competição. Jogando em casa, com um time reserva, o Leão do Pici foi derrotado pelo Cuiabá por 1 a 0 no último domingo.

O último confronto entre os dois clubes aconteceu pela 21ª rodada do Brasileirão 2021, quando o Inter, também em casa, venceu por 1 a 0, com gol de Edenilson nos acréscimos.

Onde assistir

O torcedor colorado poderá assistir ao jogo no canal por assinatura Premiere.

Prováveis escalações

Inter - Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Gabriel Mercado (Vitão) e Renê; Gabriel e Liziero; Taison, Maurício e Carlos De Pena; Wesley Moraes (Alexandre Alemão). Técnico: Cauan de Almeida.

Fortaleza - Max; Tinga, Marcelo Benevenuto e Brayan Ceballos; Yago Pikachu, Matheus Jussa, José Welison e Juninho Capixaba; Lucas Lima, Renato Kayzer e Moises. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Arbitragem - Flavio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP).