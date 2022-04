Filho de Rincón garante que ex-jogador não dirigia carro e pede justiça

Sebastián Rincón, filho de Freddy Rincón -que morreu nesta quarta-feira (13) em decorrência dos ferimentos sofridos em um acidente de carro, falou pela primeira vez com a imprensa colombiana após a morte de seu pai. Ele garantiu que o ídolo do Corinthians e da seleção colombiana não dirigia o veículo no momento da batida com o ônibus e pediu justiça às autoridades.