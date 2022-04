Grêmio x Chapecoense: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

A estreia do Grêmio diante do seu torcedor na Série B, será nesta sexta-feira (15), às 19h, contra Chapecoense. Depois do empate frustrante com a Ponte Preta na abertura da segunda divisão, o técnico Roger Machado parece ter gostado do que viu e irá repetir a escalação contra os catarinenses, na Arena.

Mesmo com Edílson liberado, Rodrigues segue na lateral-direita. Já no ataque, Diego Souza ainda não deve estar pronto e continua tratando uma lesão muscular. Com isso, o Tricolor enfrentará a Chape apostando na manutenção do time para tirar mais desse grupo.

Já a Chape vem de uma estreia com empate por 1 a 1 com o Ituano, na Arena Condá. A equipe catarinense confia na experiência do técnico Gilson Kleina, que tem no elenco os rodados agueiros Léo, ex-Grêmio, e Victor Ramos. E, no ataque, um dos destaques do Gauchão pelo Brasil de Pelotas, o atacante Luizinho.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva, Bitello, Campaz e Ferreira; Elias. Técnico: Roger Machado.

Chapecoense - Vagner; Pablo, Léo, Victor Ramos e Fernando; Ronei, Marcelo Freitas, Luizinho, Lima e Maranhão; Perotti. Técnico: Gilson Kleina.

Arbitragem - Edina Alves Batista, auxiliada por Marcelo Van Gasse e Alex Ang Ribeiro. VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP).

SERVIÇO - GRÊMIO x CHAPECOENSE

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Horário: 19H (Brasília) desta sexta-feira (15).

Transmissão: Premiere.