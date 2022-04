Saiba quando podem estrear os reforços do Inter

A janela de transferências colorada fechou com um total de 14 contratações. Entre os novos jogadores, cinco deles ainda não estrearam com a camisa colorada: o lateral-esquerdo Renê, o zagueiro Vitão, o meia Alan Patrick e os atacantes Pedro Henrique e Wanderson.

A tendência é que ao menos três deles já atuem pelo Inter em abril. As situações mais delicadas são as de Pedro Henrique e Alan Patrick, ambos em recuperação de lesões.

Veja abaixo as situações do reforços do Inter

As estreias mais próximas

Renê e Vitão são os mais próximo de estrear. O zagueir, inclusive, chegou a ser relacionado para o jogo da última quinta-feira (14) diante do Guaireña, mas foi cortado do banco de reservas por conta de problemas pessoais.

O lateral-esquerdo tem condições físicas para jogar e está inscrito na Sul-Americana, mas o regulamento da Conmebol não permitiu que ele entrasse em campo na quinta-feira. Isso porque o jogador foi inscrito pelo Inter no dia anterior ao início da rodada da competição e, conforme as regras da entidade, não poderia atuar na rodada em questão.

despedida do ídolo D’Alessandro dos gramados Sendo assim, Renê e Vitão devem estrear com a camisa colorada pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro no próximo domingo (17), contra o Fortaleza, em partida que marcará a

Wanderson em fase final de recuperação

anunciado pelo Inter no início de março Entre os reforços colorados, Wanderson é o mais "antigo" no clube. O atacante de 27 anos foi, mas ainda não ficou à disposição de Alexander Medina.

O jogador teve seu processo de adaptação atrapalhado por um edema muscular na coxa direita no início de abril. Atualmente está em fase de retreinamento e seu retorno aos gramados está próximo, podendo acontecer ainda em abril.

Anunciados no último dia, Alan Patrick e Pedro Henrique estão lesionados

Os dois foram anunciados pelo Inter Alan Patrick e Pedro Henrique vivem situações diferentes dos demais.na última terça-feira (12), último dia da janela de transferências, e só poderão atuar na Copa Sul-Americana a partir da fase de mata-mata – no Campeonato Brasileiro os dois estão liberados assim que tiverem condições.

O meia, vindo do Shakhtar Donetsk-UCR, passou por uma cirurgia de hérnia inguinal em fevereiro, na Alemanha, e segue afastado dos gramados. O jogador de 30 anos só deverá estrear pelo Colorado no final de maio ou início de junho. Sua última partida disputada ocorreu no dia 7 de novembro, ainda pelo Shakhtar, em vitória de 3 a 1 sobre o Kovos Kovalivka – Alan Patrick deu duas assistências no jogo.

Pedro Henrique está mais próximo de estrear. O atacante vem de uma lesão muscular pelo Sivasspor-TUR e seguirá sua recuperação no Inter. Por não ser considerado um problema grave, a tendência é que em 10 dias ele esteja disponível para atuar no Brasileirão. Considerando esse tempo e mais as questões de recondicionamento físico, ele pode acabar estreando pelo Inter no início de maio.

Pedro Henrique entrou em campo no dia 2 de abril, diante do Giresunspor, pelo Campeonato Turco.